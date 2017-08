Y en a Marre : Un mouvement aux antipodes ! (Adama Diaw)

On est loin de l’époque ou des jeunes soucieux du devenir du Sénégal, se battaient contre un régime autoritaire, près de cinq ans ont passé et là, ces derniers essayent de s’agripper à des restes qu’ils ont eux-mêmes dégustés au profit des populations.



Comment peut-on faire confiance à un pseudo mouvement contestataire qui n’a plus sa crédibilité encore moins sa légitimité aux yeux des citoyens lamda ?



C’est simple comme réponse, les Sénégalais ont eu marre d’être les bouc-émissaires d’un groupement d’individus qui ne sont dans le front que pour des intérêts crypto-personnels.



Entre faux espoir et manque de citoyenneté, Y en a Marre n’est plus ce symbole de jeunes déterminés à lutter pour la transparence au péril de leurs vies.



Avec le régime de Macky Sall, on a vu le vrai visage de ce mouvement qui a fait un virage à 360° mais pourquoi ? Comment ?



La quête du profit est loin d’être anodine dans cette rupture des relations, on a tous été témoins de leur implication dans l’affaire Lamine Diack et de leur rôle dans les élections présidentielles, afin de déstabiliser le maximum le pouvoir public.



A la dérive, ce mouvement a cherché en vain à récupérer l’opinion publique sur leurs vraies valeurs patriotes et pis, il verse dans la manipulation et le chantage, deux choses antirépublicaines si je ne m’abuse.



A quoi joue Y en a Marre et sur quelles bases peuvent-ils crier au scandale lors des dernières élections législatives remportées par la coalition Benno Bokk Yakaar ?



Non, mes chers, les Sénégalais ont compris votre jeu de dupes et vous ont mis dans les tiroirs du passé, à l’heure ou une nouvelle dynamique est lancée par une jeunesse consciente, qui se voit enfin sur les contours du Plan Sénégal Emergent, il n’y a pas de place pour vous et votre hypocrisie dans cette société nouvelle.



Doit-on en rire ou désespérer de votre situation je ne saurais dire, une chose reste clair, le Sénégal est sur les rails de l’émergence et n’acceptera point d’être manipulé ni de verser dans les polémiques de bas étage.



La transparence des élections législatives confirmée par les observateurs internationaux, me donne une entière satisfaction quant à la capacité de nos autorités à organiser des échéances électorales aussi importantes.



Pour ma part, c’est un sentiment de dépit qui m'envahit quand j’entends parler d’une plainte de Y en a Marre alors que ces derniers étaient absents le jour des élections, je mets juste un LOL.



Avancer, voilà un mot qui nous incombe et il est temps de passer à autre chose afin d’aider le Président Macky Sall et son gouvernement, à continuer à mettre leur politique de développement sectoriel afin de voir le Sénégal dans le sommet des pays en voie de croissance.



Y en a Marre sera mon dernier mot comme un euphémisme, je vous invite à vous lancer dans les vrais débats d’idées et à sillonner le Sénégal afin de voir les réalisations concrètes du PSE et comment la seule volonté d’un Homme d’Etat a transformé des milliers de vies dans le but de donner aux populations, une meilleure condition sociale.



Adama Diaw (Diaw Fara)

Agent administratif au Ministère de l’élevage et des productions animalières