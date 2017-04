Y en a marre: "Le mouvement n'est membre d'aucune coalition en perspective des prochaines élections législatives"

Depuis quelques jours, l'engagement de Y en a marre aux prochaines élections législatives fait polémique dans les chaumières. Si certains Sénégalais pensent que le Mouvement doit défendre la population à l'Assemblée nationale, d'autres estiment qu Y en a marre doit se démarquer de la politique et rester une sentinelle de la démocratie. La désignation de Fadel Barro comme coordonnateur de la coalition Ifana, avait fait jaser plus d'un.



Toutefois, du côté de Y en a marre, on soutient que le mouvement n'est membre d'aucune coalition en perspective des prochaines élections législatives. Fadel Barro et compagnie restent dans leur dynamique d'alerte pour que le régime ne verse pas dans certaines erreurs. Aujourd'hui, le mouvement Y en a marre est occupé par la suite à donner à la grande mobilisation du 7 avril dernier à la Place de l'Obélisque, pour attirer l'attention du régime de Macky Sall qu'il est en train de prendre le mauvais chemin.



D'ailleurs, ils ne vont pas tarder à publier un communiqué pour remettre les choses à l'endroit et annoncer au peuple les prochaines activités du mouvement. Ils se disent conscients que le régime attend que le mouvement s'engage aux législatives, pour le discréditer.



L'As