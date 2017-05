Y en a marre reçoit 300 millions de l'Union européenne, colère noire de Macky Sall C'est "La Lettre du Continent" qui en fait la révélation dans sa dernière parution. Et cela concerne les jeunes de Y en a marre. Le mouvement citoyen dont Fadel Barro est le coordonnateur, aurait reçu en janvier dernier 472 mille euro (soient environ 300 millions francs) via le groupe de recherche et d'échange technologique.

Cette enveloppe, écrit la LC, a été allouée pour la mise en oeuvre sur 30 mois, d'un projet de renforcement de la citoyenneté et de la solidarité pour un environnement sain dans la banlieue de Dakar.



Et toujours selon "La Lettre du Continent", cela n'a pas plu au Président Macky Sall. Et dès que la nouvelle est arrivée au plus haut sommet de l'Etat, c'est le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan qui a été envoyé au charbon. Amadou Bâ selon la LC, a "pris à partie" le chef de la délégation de l'UE à Dakar, Joaquim Gonzalez-Ducay.



Il lui a reproché d'avoir financé un mouvement "dont les activités sont politiques". Or lui précise le ministre, cette pratique est interdite au Sénégal pour les bailleurs étrangers.

"Depuis que ce groupe a réuni des milliers de manifestants à Dakar, le 7 avril dernier, le gouvernement surveille de près les autres potentiels donateurs de Y en a marre, soulignent les confrères de "La Lettre du Continent".



source: les échos

