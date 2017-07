Y’en marre demande la démission de Abdoulaye Daouda Diallo et boycotte la marche de Wade Le mouvement Y en marre demande la démission du ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo qu’il juge comme responsable des problèmes de retrait des cartes d’identité. Par ailleurs Fadel Barro et cie affirment qu’ils ne répondront pas à l’appel de Wade demain 25 juillet pour la marche prévue à la place de indépendance.



En conférence de presse ce lundi 24 juillet dans leur siège au Parcelles assainies, les membres de la société civile ont appelé aux citoyens d’aller retirer leur cartes biométriques pour accomplir leur devoir de citoyen.

Le mouvement le régime de Macky responsable des risque de violences le jour des élections et de rétention des cartes.A cet effet, il demande la démission du ministre de l’intérieur qui, pour le mouvement, est le responsable de cette rétention des cartes et de ce bruit autour des cartes électeurs non encore distribués. Cependant, les acteurs de la société civile exhortent les populations de se battre pour récupérer leurs cartes afin d’accomplir leur devoir de citoyen le jour des élections législatives.

Cependant Fadel Barro et les autres membres refusent au micro de Senegal7.com de participer à la marche de Wade. Ils déclarent qu’ils n’iront pas à la manifestation organisée par l’ancien président de la république, Me Wade. Toutefois, ils disent être en phase avec Wade car, selon Thate, porte-parole de ce mouvement, « il est tout à fait normal qu’un citoyen manifeste pour demander sa carte, à 5 jours d’un scrutin«



