"Y en marre est en train de s'amuser avec sa plainte. C'est un non événement" (femmes de Benno Bok Yaakar) Le mouvement Y en a marre et plusieurs autres organisations (citoyennes, Raddho, Amnesty etc.) ont pris l’initiative d’engager une plainte contre l’Etat du Sénégal auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. pour les femmes de Benno Bok Yaakar, qui menaient une action caritative, ce matin, ont déclaré que cette plainte est un non événement et que Y en a marre est juste en train de s'amuser.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2017 à 22:40



