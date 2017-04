YELLITAARE : Lancement officiel du Projet d’«amélioration de la réponse des communautés les plus vulnérables face aux crises nutritionnelles et alimentaires dans les départements de Podor, Matam, Ranérou et Kanel »

Lancement officiel du Projet d’« amélioration de la réponse des communautés les plus vulnérables face aux crises nutritionnelles et alimentaires dans les départements de Podor, Matam, Ranérou et Kanel » YELLITAARE



Samedi 1ER Avril 2017- La Cellule de Lutte contre la Malnutrition a procédé au lancement officiel du Projet d’amélioration de la réponse des communautés les plus vulnérables face aux crises nutritionnelles et alimentaires dans les départements de Podor, Matam, Ranérou et Kanel (YELLITAARE).



En effet, la Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM) a obtenu de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et de Développement (AECID) une subvention d’un montant de plus de 5 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de ce projet qui vise à renforcer la résilience des populations rurales vulnérables à la malnutrition.



L’objectif du Projet YELLITAARE est d’améliorer la capacité de résilience des populations locales et leur accès aux services de base avec un accent mis sur les plus vulnérables en améliorant les conditions de vie pour prévenir la migration illégale.



La mise en œuvre du Projet YELLITAARE permettra donc l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’accès des populations à une alimentation diversifié, l’amélioration des chaines de valeurs et les bonnes pratiques alimentaires ; l’accès aux services de base (santé nutritionnelle et reproductive, éducation fonctionnel, etc.) ; l’amélioration de la gouvernance locale pour renforcer la résilience des populations, à travers le renforcement des capacités des collectivités locales en matière de gouvernance et le renforcement des capacités des collectivités pour la réduction du risque de désastres.



A terme, le projet YELIITAARE contribuera à sortir les départements ciblés de la situation de vulnérabilité à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire qui demeurent préoccupantes dans la zone nord du Sénégal.



Pour rappel, le projet YELLITAARE est financé à travers le « Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique ».





