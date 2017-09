Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ya Awa Dièye : « Bayilène possé fausses hanches yi ak fausses fesses, les hommes ne sont pas fous » Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2017 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Ya Awa Dièye a servi une vraie punchline à ses sœurs qui baignant dans l’artificiel et voulant coûte que coûte plaire ont recours à des fausses hanches et des fausses fesses



« Naturel dara dakouko, bayilène fausses hanches yi ak fausses fesses. Si une femme met des fausses hanches et des fausses fesses et que l’home qu’elle a appâtée vienne et ne trouve rien de ce qu’il pensait trouvait. Qu’est-ce la femme va lui dire. Il faut qu’on arrête. », s’est offusquée Ya Awa Dièye dans l’émission Secret de femme sur la 2STV. Lol est tenté de dire Leral.net, mais, c’est facile d’être naturel si on est comme Ya Awa belle sur tous les plans. Ya Awa toi, l’anonymat fait peur aux femmes après tout.



La rédaction de leral.net



