Ya Awa Dièye, Viviane Chidid, Salma Diakhoumpa, les 3 célibataires les plus convoitées sur Facebook… (Ces célibataires qui font fantasmer les Sénégalais)

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Après que Adiouza a jeté un pavé dans la mare des célibataires pour dire qu’il est temps qu’elle se marie et qu’elle ne va rien demander à son prétendant, le footballeur Ibrahima Touré, lui, a conquis le cœur de Adja Diallo ces derniers jours. Mais du côté de Facebook, c’est l’animatrice, Ya Awa Dièye (2STV) qui est la célibataire la plus convoitée, suivie de la reine du Djolof Band et de la volcanique et ravissante journaliste, la beauté mauresque Salma Diakhoumpa.