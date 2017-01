Yacine Brahimi, attaquant de l’Algérie : «J’espère que le Sénégal remportera la Can»

Yacine Brahimi mise sur le Sénégal pour la victoire finale au Gabon. Éliminé de la Can 2017 avec l’Algérie, après avoir été tenus en échec (2-2) par le Sénégal, l’attaquant de 26 ans des Fennecs juge les «Lions» comme futurs vainqueurs de la compétition. «C’est une équipe qui est beaucoup plus soudée. On sent que tous les joueurs travaillent ensemble et vont dans le même sens. C’est une très bonne équipe avec de très grands joueurs.



J’espère pour eux qu’ils vont remporter la Can, parce qu’ils le méritent», confiait l’attaquant du Fc Porto en zone mixte, lundi dernier, à la fin du match. Une déclaration qui devrait faire plaisir à son ancien partenaire à Rennes, Abdoulaye Diallo et ses coéquipiers dans la Tanière.



source:.galsenfoot