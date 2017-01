Yahoo change de nom et confirme le départ de Marissa Mayer

Un nom qui rappelle celui du géant du commerce en ligne chinois Alibaba dont Yahoo détient toujours 15%. Le géant du web des années 90 détient également une participation de 35,5% au sein du capital de Yahoo Japan et de nombreux brevets par le biais de sa filiale Excalibur. Notons au passage que ces nouvelles informations mettent fin à la possibilité de voir Verizon renoncer au rachat, la rumeur avait enflé après la révélation d’un deuxième piratage en décembre dernier.



Avec Altaba, Yahoo signe également la fin des années Marissa Mayer puisque sa PDG va quitter le conseil d’administration « immédiatement après le bouclage » de la vente à Verizon. Régulièrement citée parmi les femmes les plus puissantes de la Silicon Valley, Marissa Mayer s’est imposée dans un milieu essentiellement masculin et après treize ans chez Google, elle avait choisi de prendre les rênes de Yahoo et de mener une stratégie agressive avec le rachat de nombreuses start-up.



Malheureusement pour Yahoo, les efforts et la méthode de la surdouée Marissa Mayer n’ont pas permis à Yahoo de relever la tête, et l’ex-géant a fini par être racheté après des années de rumeurs. A noter que Marissa Mayer ne sera pas la seule à quitter Yahoo puisque le conseil d’administration d’Altaba va passer à cinq membres contre onze actuellement.



Quel avenir pour Marissa Mayer ?



De son côté Marissa Mayer devrait bénéficier d’un parachute doré de 55 millions de dollars comme l’avaient évoqué de nombreux médias américains il y a quelques mois. En effet, le contrat de la PDG de Yahoo stipule qu’en cas de de cession et d’éviction de son poste, une enveloppe de 55 millions de dollars est prévue. Le tout serait alors versé sous forme de cash, d’actions et autres avantages.



On ne sait pas encore ce que fera Marissa Mayer mais la future ex-PDG de Yahoo avait évoqué la possibilité de rejoindre Verizon.



(Sources : AFP, CNBC, TechCrunch)