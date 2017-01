Yahya Jammeh recrute des mercenaire au Libéria et en Sierra Léonne

A 15 jours de la fin de son mandat, Yaya Jammeh se prépare à une éventuelle intervention militaire qui prend l'apparence de l'évidence. Il est allé solliciter les services d'ex-mercenaires Libériens, Sierra Léonnais et Ivoiriens. "Jammeh est prêt à combattre jusqu'au bout et à dépenser de l'argent pour rester au pouvoir", a déclaré un ancien soldat libérien recruté par ses services et qui fait partie d'une légion d'ex-mercenaires de Chales Taylor, recrutés pour faire face aux forces de la CEDEAO.



Mégalomane, excentrique, le Président Jammeh ne lâchera pas le pouvoir sans mener à d'inutiles souffrances des milliers de personnes. Théoriquement, les forces armées gambiennes qui ont renouvelé mercredi leur allégeance à M. Jammeh, ne comptent que 1000 soldats.



C'est l'équivalent d'un bataillon dans certains pays de la zone de la CEDEAO. Pris de court, il a donc décidé de se rabattre sur ces mercenaires, lesquels, ne sont plus en service du fait de la stabilité notée dans la sous-région ouest-africaine depuis la fin des rebellions libérienne, sierra léonnaise, ivoirienne.



Aujourd'hui, il y aurait entre 300 et 400 miliciens ayant accepté ces offres moyennant 100 dollars (60 mille francs CFA) ou 400 dollars (240 mille francs CFA par jour. C'est un ancien général libérien, un fidèle de Taylor en rupture de ban qui joue les sergent-recruteur en attirant en Gambie des vétérans de la guerre civile au Libéria et en Sierra Léonne.



Ces recrutements sont confirmés par des experts et analystes ouest-Africains. La Cour Suprême gambienne doit vider le contentieux électoral le 10 janvier prochain après que Yaya Jammeh a reconnu sa défaite puis déposé un recours contre la victoire de son adversaire Adama Barro.



Le Président Gambien sortant a réussi après plusieurs arguties judiciaires à avoir une composition complète de la juridiction qui semble être taillée sur mesure pour lui donner raison dans sa volonté d'invalider la présidentielle du 1er décembre dernier.



Déterminé à faire respecter le choix des Gambiens, la CEDEAO a décidé d'installer Adama Barro le 19 janvier prochain. Selon Jeune Afrique; Yaya Jammeh a rappelé le 27 décembre son ambassadeur à Dakar Mamadou Njie qui l'avait publiquement appelé à reconnaître sa défaite et à transmettre pacifiquement le pouvoir à Adama Barrow.



