Yakham Mbaye fait arrêter un responsable de la Cojer qui l’a traité de "goordjiguène"

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 08:37 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable de la Convergence des jeunesse républicaine ( Cojer) de Ngor est sous les verrous. Mamadou Ndoye dit Mo’ Ndoye, c’est son nom, a été interpellé et placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar sur plainte du ministre Yakham Mbaye, secrétaire d’Etat à la communication.



Mo’ aurait traité ce dernier de "goordjiguène" dans un texte qu’il a publié sur facebook et WhatsApp, dans un groupe dénommé "Cojer de Dakar". Ainsi, après avoir fait une capture d’image du texte incriminé, Yakham a saisi le procureur de la République, qui par un soi-transmis, a demandé l’ouverture d’une enquête.



L’incident remonte à la fin du mois d’avril dernier. A la suite de son audition mardi, hier, Mamadou Ndoye dit Mo’ Ndoye est resté en position de garde à vue. Joint par « L’Observateur », Yakham Mbaye auditionné vendredi dernier se dit déterminé à aller jusque au bout. "Je ne reculerai pas, parce qu’il ne s’agit pas de politique, mais plutôt d’une question d’honneur. Je sais que c’est commandité. J’ai confiance en la justice de mon pays et j’irai jusqu’au bout", lance-t-il.



Mo’ aurait traité ce dernier de "goordjiguène" dans un texte qu’il a publié sur facebook et WhatsApp, dans un groupe dénommé "Cojer de Dakar". Ainsi, après avoir fait une capture d’image du texte incriminé, Yakham a saisi le procureur de la République, qui par un soi-transmis, a demandé l’ouverture d’une enquête.L’incident remonte à la fin du mois d’avril dernier. A la suite de son audition mardi, hier, Mamadou Ndoye dit Mo’ Ndoye est resté en position de garde à vue. Joint par « L’Observateur », Yakham Mbaye auditionné vendredi dernier se dit déterminé à aller jusque au bout. "Je ne reculerai pas, parce qu’il ne s’agit pas de politique, mais plutôt d’une question d’honneur. Je sais que c’est commandité. J’ai confiance en la justice de mon pays et j’irai jusqu’au bout", lance-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook