Yakham Mbaye persiste et signe

Malgré l'injonction du Président Macky Sall aux responsables et militants de l'Alliance pour la République (Apr) de renoncer à organiser une contre-manifestation pour contrecarrer le mouvement Y en a marre, le secrétaire d'Etat à la Communication, Yakham Mbaye persiste et signe sur Rfm.



Le responsable apériste de Rebeuss précise que Macky Sall ne lui a jamais demandé de surseoir à sa manifestation du 7 avril. Par conséquent, il maintient sa manifestation. Yakham Mbaye dit qu'il reste à l'écoute du Préfet de Dakar qui va apprécier sa requête.



L'As



