Yakham Mbaye sur sa démission de l'Apr: "Alioune Fall de la Fondation Servir le Sénégal et des personnes sont allées me mettre en mal avec la Première dame"

Lundi 11 Septembre 2017 à 08:39

Yakham Mbaye annonce sa démission de l’Alliance pour la République. Selon l’ancien Secrétaire d’Etat à la Communication, cette démission n’est pas liée à sa non reconduction dans le nouveau gouvernement Dionne 2.



«Je le dis et je le répète. Il est important que je précise certains. La décision. La décision que j’ai prise aujourd’hui (hier, ndlr) n’a rien à voir avec l’entrée ou la sortie d’une sortie d’un gouvernement. Je vous l’assure sur l’honneur», jure-t-il.



Quid alors des raisons de cette décision ? Le journaliste explique qu’elles sont motivées par des événements qui se sont produits samedi dernier. « Ces événements sont attentatoires à mon honneur. Il y a eu une tentative d’attenter à mon honneur, ne me collant la paternité ou bien celui qui serait derrière un article de presse publié par L’As (samedi dernier) (…) Et pour dire clairement les choses, c’est Alioune Fall (journaliste) de la Fondation Servir le Sénégal, une très vieille connaissance qui a eu à dire que c’est moi qui suis derrière cet article. Et ce n’est pas la première fois », détaille-t-il.



«Il est allé dire ça la Première Dame Marieme Faye Sall. Et ça a suscité un petit bémol jusque ça parvienne à ma famille qui m’a demandé des explications».



Selon toujours Yakham Mbaye, «Alioune Fall fait partie des personnes (autour de la Première Dame) qui rendent de très mauvais services au président de la République ». «Ils ne sont comptables de rien. Ils ne sont responsables de rien, mais ils sont dans tout », souligne-t-il.

