Yakham Mbaye sur sa démission « des événements attentatoires à mon honneur. Il n’y a pas l’ombre d’un nuage entre le Président Macky Sall et moi »

Yakham Mbaye n’a pas voulu revenir en détail sur les raisons objectives de sa démission de l’Alliance Pour la République (APR), mais a signalé des « événements attentatoires » à son honneur qui se sont passées dans la journée de samedi.



« Certes; il y a eu une raison beaucoup plus déterminante qui se sont passées dans la journée d’hier (Ndlr : samedi) des événements attentatoires à mon honneur et vous en conviendrez avec moi que je ne vais le dire en public. », a déclaré Yakham Mbaye.



« Je ne peux pas revenir sur les considérations et échanges avec les autorités sur la place publique, mais simplement je voudrais faire une précision importante que les raisons de cette démission n’ont rien à voir avec la présence de Yakham Mbaye ou non dans un gouvernement. Toutefois, il n’y a pas l’ombre d’un nuage entre le Président Macky Sall et moi qui est une autorité politique un leader et si je puis me permettre un frère. », a-t-il ajouté.



C’est en juillet 2014 que Avec Yakham Mbaye faisait son entrée au gouvernement au poste de Secrétaire d’Etat chargé de la Communication.



Ami du frère cadet du Président, Aliou Sall, maire de la ville de Guédiawaye, Yakham Mbaye état pourtant une des grands cuirasse de défense du président de la république.

Cela n’a pas empêché Macky Sall de marquer la fin de l’ère des secrétaires d’État.



En effet, dans le gouvernement Dionne 1, les secrétaires d’État étaient au nombre de 6 : Moustapha Lo Diatta (Accompagnement et Mutualisation des organisations paysannes), Diène Faye (Hydraulique rurale), Yakham Mbaye (Communication), Abdou Ndéné Sall (Réseau ferroviaire national), Youssou Touré (Alphabétisation et Promotion des langues nationales) et Souleymane Jules Diop (Sénégalais de l’Extérieur).

