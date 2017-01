Yankhoba Diattara : “Macky agit plus comme un chef de clan que comme un chef d'Etat ”

A Rewmi, on pense que le président Macky Sall agit plus comme un chef de clan que comme un chef d'Etat. La preuve par cette loi qui augmente le nombre des députés de 150 à 165.



“Le président Sall devait mettre en avant les intérêts du peuple sénégalais. Malheureusement, il ne fait que défendre les intérêts d’un clan, en l’occurrence “Benno Bokk Yaakaar”. D’ailleurs, c’est ce qui fait que le dialogue politique est bloqué. Nous disons oui à un dialogue politique sincère et consensuel, mais pas un dialogue politique de façade pour masquer des coups politiques’’, a dénoncé le secrétaire politique de la formation d'Idrissa Seck, Yankhoba Diattara, sur les ondes de la Rfm.



“Macky Sall a attendu la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale pour faire passer le nombre de députés à 165. Et pourtant, il avait parlé d'une augmentation de 10 députés. Aujourd’hui, il est à 15. Nous sommes totalement contre cette procédure. Il y a aucune concertation, aucun dialogue politique. Il continue dans sa dynamique, qui est de faire du forcing’’, s’est désolé M. Diattara.



Seneweb

