Yankhoba Diattara (Rewmi) : "Si Karim Wade était élu, Idrissa Seck ne serait pas aujourd'hui sur terre"

Yankhaba Diattara, secrétaire national chargé de la vie politique du Rewmi a démenti ce samedi la rumeur sur les négociations entre Idrissa Seck, Karim et Me Abdoulaye. "Nous ne voulons pas que les Sénégalais pensent que Idrissa Seck se retrouve avec Karim et Abdoulaye Wade. Ni Abdoulaye Wade ni Karim ne nous intéresse. Nous sommes en discussion avec le Pds, mais pas avec Abdoulaye Wade", a indiqué M. Diatta.



Il tenait ses propos lors de l'assemblée générale du parti Rewmi à Thiès. Selon les informations de presse, l'ancien Président Abdoulaye Wade et son fils Karim avaient appelé Idrissa Seck pour la formation d'une liste unique de l'opposition aux législatives du 30 juillet 2017. "Abdoulaye Wade est libre d'appeler Idrissa Seck qui est son fils. Mais cela s'arrête là. Si Karim Wade a aussi appelé Idrissa Seck, c'est parce qu'il est dos au mur. Si Karim était élu, Idrissa Seck ne serait pas aujourd'hui sur terre", a ajouté Yankhoba Diatta .



Qui ajoute par ailleurs, que le Rewmi négocie pour la formation d'une large coalition, pas seulement avec le Pds, mais avec les partis membres de la coalition Manko Wattu Senegaal, dont le Grand parti, Bokk Gis Gis, le mouvement Tekki et Aj/ Pads).



