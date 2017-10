Yankhoba Diattara sur la démission de Thierno Bocoum : "C'est une aventure très hasardeuse"

« L’aventure dans laquelle Thierno Bocoum s’engage peut s’avérer hasardeuse », alerte le Vice-président du Conseil départemental de Thiès.

Selon lui, l’avenir de Thierno Bocoum est « dans le Parti Rewmi et auprès de Idrissa Seck et non ailleurs ». Dans ce cadre, ce responsable politique au niveau du Parti Rewmi tend une main fraternelle à l’ex-parlementaire dont la décision de tourner le dos à Idrissa Seck a surpris plus d’un.

« S’il croit à la destinée que nous partageons encore et s’il a la même vision que nous avons pour ce pays dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais, je pense que nous pouvons nous retrouver », souligne M. Diattara.

Le bras droit d’Idrissa Seck révèle qu’il continue à travailler pour que Bocoum revienne dans le Parti Rewmi. Et d’avouer : « ce départ nous surprend et nous fait très mal parce que Thierno a été un jeune très engagé aux côtés du président Idrissa Seck mais aussi très apprécié pour ses qualités humaines et intellectuelles. C’est un jeune que nous apprécions beaucoup ».

