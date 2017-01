Yannick Noah, intronisé nouveau chef de la dynastie Noah

Les Noah, une dynastie de sportifs de renoms



Au Cameroun, comme en France, les Noah sont une référence en sport. Le père de Yannick Noah, Zacharie, a eu carrière de footballeur, certes courte, mais intense. En 1961, il remporta la Coupe de France avec le club l’UA Sedan-Torcy, avant d‘être forcé à la retraite à la suite d’une grave blessure.



Son fils Yannick, de nationalité franco-camerounaise, n’est autre que le premier Français à avoir remporté un titre de Grand Chelem. En 1983, il rafle le tournoi de Roland-Garros et est à ce jour le seul Français le mieux classé à l’ATP (no 3 en juillet 1986) et le plus titré en simple avec 23 titres.



Quant à son petit fils Joakim, le fils de Yannick Noah, il suit une belle carrière de basketteur dans la NBA.



source: camer24