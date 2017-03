Yaxam Mbaye brûle les “Y’en a marristes”, les dribble, en les devançant à la Préfecture, révèle les 6 millions encaissés par Kilifeu et Thiatt, et les autres sous soutirés nuitamment aux dignitaires du régime Les accusations sont à la fois lourdes et gravissimes. En effet, en réaction à la sortie, ce mercredi, des animateurs du Mouvement “Y’en A marre”, conviant le peuple à un rassemblement auquel est attendu 1 million de personnes, le Secrétaire d’Etat à la Communication est monté au front.



Ce, pour accuser Thiatt, Kilifeu, entre autres, de faire le tour de certains tenants du Pouvoir, aux fins de leur soutirer des sous, et dès le lendemain, de se montrer volubiles et expansifs, quant à leur volonté de lutter pour le peuple.



En d’autres termes, Yaxam Mbaye, qui dit détenir des preuves formelles quant aux agissements des “Y’en a marristes”, de citer nommément Thiatt et Kilifeu qu’il accuse d’avoir touché six millions F Cfa, récoltés auprès de tenants du Pouvoir. C’était, dit-il, dans le cadre des préparatifs à l’anniversaire de leur Groupe de “Rap”.



Bref, le Secrétaire d’Etat à la Communication, Yaxam Mbaye, accuse les animateurs de “Y’en a marre” de soutirer des sous, la nuit, aux dignitaires du Pouvoir ; et le matin, de tympaniser le peuple



Par ailleurs, dans le souci de contrecarrer la manifestation des animateurs du Mouvement “Y’en a marre”, le responsable de l’Alliance pour la République (Apr), Parti au Pouvoir, annonce une marche, le 7 Avril prochain. Soit, à la même date que le rassemblement de “Y’en a marre”.



A cet effet, l’Autorité préfectorale ne pourra-t-elle pas être tentée d’interdire la manifestation des “y’en a marristes”, au motif qu’il pourrait y avoir des risques de troubles à l’ordre public? Question qui garde tout son sens.



Ndèye Aminata Diaham (Actusen.com)

