Yaxam Mbaye sur le nouveau Code de la presse: “les animateurs ne vont plus faire de la revue de presse”.

Le nouveau Code de la presse du Sénégal à l’instant, à l’examen à l’Assemblée nationale pour être soumis au vote des députés, commence à révéler ses secrets.

D’après le Secrétaire d’Etat à la Communication, Yaxam Mbaye, en son article 37, ce Code de la Presse va faire le distingo entre le journaliste et l’animateur de radio ou télévision qui fait de la revue de presse.

“Avec le nouveau Code de la presse, les animateurs qui ne sont pas des journalistes, ne peuvent plus faire de la revue de presse”, a affirmé Yaxam Mbaye. Selon qui, en dépit des efforts consentis par les uns et les autres, “beaucoup de choses qui se passent dans la revue de presse, sont contraires aux pratiques du journalisme”.

