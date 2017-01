Yayah Jammeh a finalement cédé le pouvoir et quitte la Gambie (JollofNews) – À peine quelques heures avant l’expiration de son mandat, le président Yahya Jammeh de la Gambie aurait accepté un accord de dernière minute à abandonner le pouvoir pacifiquement et aller en exil.



Selon les rapports de Banjul qui doivent encore être confirmées indépendamment, M. Jammeh a accepté de démissionner dans l’intérêt de la paix et de la stabilité de la Gambie après une réunion à huis clos tendue avec le président en visite de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz.



Les rapports ont ajouté que M. Jammeh partira pour la Mauritanie ce soir avec le président Aziz.



On ne sait pas s’il va s’y installer de façon permanente ou de passer à un autre pays.



Le mandat de M. Jammeh expire à minuit ce soir, après sa défaite surprise lors des élections du mois dernier par le candidat de l’opposition Adama Barrow.



Il avait promis de rester au pouvoir après avoir accusé la commission électorale du pays d’avoir truqué l’élection en faveur de l’opposition.



Sa tentative de renverser le résultat des élections à la Cour suprême a été retardée en raison d’une pénurie de juges que la plupart des juges viennent des pays voisins.



Voisins Sénégal et le Nigeria ont menacé de prendre d’assaut Banjul militairement et de faire respecter les résultats du mois dernier des élections à moins qu’il ne démissionne avant minuit.





