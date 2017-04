Yérim Sow : le milliardaire de l'ombre !

Fait rarissime en Afrique, où la petite proportion de personnes plus ou moins fortunées aiment à se pavaner afin de témoigner de leur réussite. Véhicule flambant neuf, parc immobilier immense et de multiples conquêtes à leurs pieds pour vénérer leur richesse et gonflés d’orgueil. Bref ! Les riches hommes et femmes d’affaires d’Afrique passent très rarement inaperçus.



Pourtant quelque part en Afrique de l’Ouest, Yerim Sow est terré dans l’ombre. À 50 ans aujourd’hui, l’homme d’affaire représente un investisseur de premier plan en Afrique de l’Ouest et l’une des premières fortunes de son pays. L’habile investisseur qui pèse 350 millions de dollars a du flair, faut le dire pour les affaires et ce, quel qu’en soit le domaine : les télécommunications et l’hôtellerie, en passant par les télécoms, l’immobilier, la banque, les énergies, l’industrie et l’agro-industrie.