"Yes, la meuf est dead": Sibeth Ndiaye dément avoir envoyé ce texto sur Simone Veil à un journaliste

"Yes, la meuf est dead". La conseillère presse et communication de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, a démenti ce mercredi 2 août les informations parues dans le Canard Enchaîné, qui affirme qu'elle aurait employé ces mots pour confirmer à un journaliste, par texto, le décès de Simone Veil le 30 juin.



"Le SMS est totalement faux", a-t-elle assuré à LCI, regrettant au passage de ne pas avoir été contactée par l'auteure de l'article. "Et ce n'est pas la seule erreur, continue-t-elle. L'orthographe de mon nom de famille n'est même pas la bonne."



Dans un portrait consacré à la "communicante en chef de l'Élysée", évoquant son "manque d'habileté", le Canard enchaîné raconte que "certains proches du président se sont émus" des sorties "cash" de celle qui a commencé au Parti socialiste: ils "rient sous cape et font circuler l'un de ses SMS, envoyé à un journaliste demandant confirmation du décès de Simone Veil: 'Yes, la meuf est dead'", écrit le Canard.

L'anecdote a suscité les réactions de certains responsables de droite comme Nadine Morano ou Lydia Guirous.



