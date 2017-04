"Yessal Taxawaay" renouvelle sa solidarité au maire Aliou Sall

S’il y’a une localité bouillonnante dans la banlieue dakaroise, c’est bien Guédiawaye ou l’avènement des législatives a fait beaucoup de remous. Il se susurre tellement de choses viles et improbables dans cette ville, et dans le pays, que pour calmer les ardeurs et débarrasser la cité de la rumeur persistante d’un projet de dévolution monarchique inventée, et consistant à faire de notre Maire le prochain Président de l’Assemblée Nationale, M. Aliou SALL a été obligé de renoncer tout bonnement à son projet de candidature.



Nous espérons encore que cela n’est pas définitif et que cette rumeur de dévolution, entretenue par des opposants sans programme, avec pour seul dessein, la manipulation de la perception des Sénégalais, finira comme un ballon percé dans les abîmes de la désolation.

Oui, le Maire a ses soutiens, et une bonne partie de la jeunesse apériste, ainsi que le Mouvement Yessal Taxawaay et plusieurs organes de APR Guédiawaye, se sont donnés rendez vous le samedi 6 Mai pour préparer la Rentrée Politique du Mouvement dirigé par Mme SARR Aida DIOP, fraîchement rentrée de Nantes en France.



Il s’agira pour nous, de renouveler clairement notre solidarité et notre soutien au Maire Président Aliou SALL, dans son combat pour Guédiawaye et pour le Sénégal. Nous sommes Guédiawayois depuis toujours et nous sommes bien placés pour parler des réalisations récentes et d’envergure à Guédiawaye, ainsi que des projections de notre excellent Maire de Ville pour la construction du Guédiawaye de demain.



Le Mouvement dont la plupart des membres fondateurs sont de Golf Sud, compte faire son animation politique aux HLM Las Palmas et rassembler ainsi, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de la localité autour d’une union sacrée. Les querelles de chapelles et de leadership, ainsi que les tendances au sein des organes ont beaucoup entaché la bonne marche du parti APR et de la coalition BBY sur l’ensemble du territoire.



Yessal Taxawaay compte profiter de ce moment de Rentrée Politique servant aussi de Meeting de Soutien pour lancer un appel solennel à tous les alliés afin que le cap des législatives soit non seulement couronné de succès, mais qu’en plu,s il serve de rampe de lancement à la dynamique de réélection du Président Macky SALL en 2019.



Quelques jeunes, membres de la COJER de la Banlieue se sont concertés hier au cours d’une réunion fructueuse avec les leaders du Mouvement Yessal Taxawaay à Hamo pour dégager des axes de travail et accompagner la Rentrée Politique tant attendue. Le maillage devrait se faire dans les jours à venir autour des cadres d’APR et de la Coalition BBY, mais aussi autour des femmes, des sages et des notables de Guédiawaye pour une totale réussite du défi de la mobilisation.



Faire la démonstration qu’Aliou SALL reste le seul leader incontestable sur nos terres de Guédiawaye, c’est bien en toile de fond un des leitmotivs de cette manifestation qui entend soutenir autant les projets du Maire de Guédiawaye sur la Ville de demain, mais aussi et surtout assurer une victoire éclatante de la majorité présidentielle et une réélection du Président de la République pour un second mandat.



Le compte à rebours est à présent lancé et toutes les ressources vives du Mouvement Yessal Taxawaay seront mises à contribution pour l’acte majeur d’un nouveau départ à Golf Sud.



Mme SARR Aida DIOP,

Présidente du Mouvement Yessal Taxawaay,

Coordinatrice de la Section APR Ouest France de Nantes



