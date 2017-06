Yeumbeul-Bène Baraque: Une femme envoie son mari en prison après lui avoir mordu le sexe

Baye Mor Sall, maçon habitant à Yeumbeul Bene Baraque, a été jugé hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi par sa femme pour les délits de coups et blessures volontaires avec une incapacité temporaire de 15 jours.



Les faits ont eu lieu, le 06 juin 2017, à l’heure du « Kheud » (repas de l’aube avant le jeûne). Devant la barre, le mari a accusé l’épouse d’avoir été incorrecte à son égard.



« Douma Maral keneu t….. ( Je ne suis le lèche cu… de personne », a-telle craché lorsque je lui ai demandé de réveiller ma nièce Diarra pour le « kheud ».



En effet, Arame Fall, l’épouse qui a réveillé tous les membres de la famille sauf la petite Diarra, a provoqué l’ire de son mari.



Qui lui fait comprendre que la fillette risque de ne pas tenir toute la journée sans le « kheub », a vu sa femme lui opposer un niet catégorique. Ce qui a déclenché une dispute entre époux.



Fermant la porte à clé, le mari a fait passer un sale quart d’heure à sa femme, qui pour s’échapper de ses griffes, le mord aux parties intimes et à la main.



« Je lui ai dit que ce n’est pas mon problème. Que je ne la réveille pas. Je me suis donc tournée pour donner à mon enfant ses médicaments. Comme il refusait de les prendre, je l’ai tapé.



Ça n'a sûrement pas plu à son père qui fermé la porte à clé et s’est jeté sur moi pour me battre. Sans l’intervention de son frère, Baye Samb, ce serait pire », a expliqué de son côté la plaignante.



Le parquet a requis un mois de prison ferme contre le mari dont la défense a plaidé la clémence. Le délibéré sera donné demain, 14 juin.