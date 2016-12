Yeumbeul : O.Diatta se servait de sa fille voilée pour livrer du chanvre indien à ses clients

Les hommes du commissaire Alassane Fall ont surveillé le stratagème Ousmane Diatta au bout de 3 mois. Et lorsqu’ils ont fini de le démasquer, pour ne pas traumatiser sa fille, les limiers ont attendu la matinée et précisément sur les coups de 10 heures pour débarquer.



Surpris dans son domicile sis à Yeumbeul «Mbed Dame Diop», avec 3 kg de chanvre indien qu’il était en train de conditionner, Ousmane Diatta a voulu jouer la ruse en tentant de faire croire aux limiers que c’était la seule quantité de chanvre indien qu’il détenait.



Sauf que les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de Yeumbeul n’ont accordé aucun crédit à ses propos. Cependant, après l’avoir maîtrisé, les policiers ont procédé à une réquisition qui les a conduits à découvrir 22 autres kg de chanvre indien cachés dans des sachets soigneusement gardés dans des rangées de briques.



Moto et drogue saisies, le dealer Ousmane Diatta est conduit au commissariat de police de Yeumbeul. Arrêté deux fois par la Sûreté urbaine de Dakar et par le commissariat de Thiaroye en 2005, Ousmane Diatta a expliqué qu’il reprend ses activités délictuelles à chaque sortie de prison, parce que «c’est une activité qui rapporte gros».



Source: Senenews