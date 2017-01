Yeya Diallo, présidente Mouvement national des jeunesses féminines PS : « Khalifa Sall est irresponsable et incapable de prendre son avenir en main » La rupture est en train d’être consommée entre les pro Tanor Dieng et les pro Khalifa Sall. Après le mandat de dépôt contre dix (10) responsables socialistes suite aux événements du 5 mars à la maison du Parti socialiste, le Mouvement national des jeunesses féminines, par la voix de sa présidente, est montée au créneau pour démonter Khalifa Sall, qu’elle qualifie de poltron qui se cache derrière les jeunes pour faire valoir ses ambitions.



Les choses continuent de s’envenimer au Parti socialiste où une « vive » tension est entretenue depuis quelque temps entre les affidés du secrétaire général du parti et ceux de la deuxième personnalité du parti, Khalifa Sall. Pour la présidente du Mouvement national des jeunesses féminines (Mnjf), Khalifa Sall est le responsable de tous les maux du parti. « Khalifa Sall est le seul responsable des problèmes qui minent le parti, tous les autres sont des victimes. Nous profitons de cette tribune pour compatir au sort des jeunes arrêtés, parce qu’ils sont manipulés par un responsable qui se cache derrière eux pour faire valoir ses ambitions. Nous espérons que de cette épreuve, ils sauront que le rôle d’un jeune, c’est de porter des débats et non d’être utilisé pour proférer la violence », a déclaré d’emblée Yéya Diallo. Selon Elle, Khalifa Sall joue avec la sensibilité des Sénégalais, en leur faisant croire que la direction du parti le combat farouchement, alors qu’il n’y a rien de tel.



« Celui qui n’ose pas demander la direction d’un parti, comment osera-t-il briguer un mandat présidentiel ? »



Poursuivant, l’amazone socialiste fera remarquer que Khalifa Sall est irresponsable et incapable de prendre son avenir en main. « Quand le Ps a perdu le pouvoir, Khalifa Sall faisait partie de ceux qui voulaient quitter le parti et quand il a fallu prendre acte, il a tout simplement pris un avion pour fuir ses responsabilités. L’histoire avec la Convergence socialiste est une parfaite illustration de l’irresponsabilité de Khalifa. Malick Noël Seck a été manipulé par ce dernier, qui l’a ensuite abandonné à son sort. Et le plus récent, c’est lors de notre dernier congrès, il s’est caché derrière Aïssata Tall Sall et quand il a senti que les choses allaient tourner au vinaigre, il s’est retiré en douce pour se ranger aux côtés de Tanor Dieng », a fait savoir Yéya Diallo, avant d’inviter le maire de Dakar à assumer ses responsabilités en faisant comme Malick Gakou.



Abordant l’implication du député Aminata Diallo dans les émeutes du 5 mars, la présidente du Mnjf lui conseille d’aller relever son niveau intellectuel. « Je suis la remplaçante de Aminata Diallo, elle est restée 7 ans à la tête du mouvement et elle n’a rien réalisé pour le parti. Bientôt, la fin de son mandat à l’Assemblée nationale et elle n’a jamais posé un débat technique et cohérent, encore moins porté un projet au sein de l’hémicycle. A chaque fois qu’elle ouvre la bouche, c’est pour dire des insanités. Contrairement à elle, nous n’avons pas besoin de nous ranger derrière un responsable pour exister. Au lieu d’insulter Tanor à tout bout de champ, elle ferait mieux de relever son niveau intellectuel », fulmine-telle. Concernant la levée de son immunité parlementaire, Yéya préfère s’en remettre à la décision du juge.



« Nous sommes loin d’être des suivistes »



Interpellée sur la question de la candidature du Parti socialiste, la présidente de Mnjf dira : « nous sommes une structure intégrée du Parti socialiste, donc nous avons comme obligation première de travailler au nom et pour le parti. Puisque les instances du parti ont convenu de rester dans Benno Bokk Yakaar, nous nous y conformons. Les gens nous taxent de suivistes sans comprendre le fond des choses. Nous sommes tout simplement respectueuses des décisions de la majorité. Nous renouvelons notre confiance, notre solidarité et notre profonde affection au secrétaire général du Parti socialiste, qui a le soutien de la majorité», clame Yéya Diallo.



