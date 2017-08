Yisrael Kristal, le plus vieil homme du monde est mort à 113 ans

Les médias israéliens rapportent que l’homme le plus âgé du monde, qui a été témoin des deux guerres mondiales et qui a survécu à l’Holocauste, est mort un mois avant son 114e anniversaire.

Ynet a cité samedi la fille d’Yisrael Kristal, qui informait que son père était mort vendredi 11 août. « Il n’a toujours vu que la lumière et le bien en tout », selon Shula Kupershtuch.



La famille de ce juif observant qui avait vu le jour le 15 septembre 1903 en Pologne n’était pas joignable vendredi en fin de journée, en raison du shabbat.

Le Livre Guinness des records a attribué à Kristal un certificat d’homme le plus âgé du monde, l’année dernière.



Kristal est née en Pologne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé à Auschwitz et à d’autres camps de concentration nazis. Sa première femme et ses deux enfants ont été tués dans l’Holocauste.

Kristal a survécu à la guerre – le seul survivant de sa grande famille juive.

Il s’est remarié et déménagé en Israël en 1950, où il a construit une famille et une entreprise de confiserie.



En septembre 2016, il a célébré sa Bar Mitzvah, dont il avait été privé un siècle plus tôt. Célébrée à 13 ans pour les garçons, cette cérémonie marque le passage des adolescents à la majorité religieuse.

Yisrael Kristal n’avait pas pu célébrer la sienne en 1916, en pleine Première guerre mondiale, car sa mère était décédée trois ans plus tôt et son père était soldat dans l’armée russe.

Selon le Gerontology Research Group (GRG), la doyenne de l’humanité est une Jamaïcaine, Violet Brown, née le 10 mars 1900.



