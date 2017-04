Yoro Dia : "La ruée des opposants à Rebeuss, c’est plus de l’humanité qu’autre chose"

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

Idrissa Seck (Rewmi), Oumar Sarr (Pds), Abdoul Mbaye( Act) Cheikh Bamba Dieye (fsd/Bj), tous ces quatre pontes de l'opposition ont rendu visite hier, au maire de Dakar Khalifa Sall à la prison de Rebeuss. Calcul politique à l'heure des manœuvres pour les Législatives de juillet 2017 ou simple manifestation de soutien ? Selon l'analyste politique, Yoro Dia, "c’est plus de l’humanité qu’autre chose. Je n’y vois pas de la politique, encore moins des intérêts électoralistes".



"Il est maire de Dakar en plus, c’est normal que les partis politiques aillent le voir, normal que les citoyens aillent le voir (...) Dans notre culture, quand tu es en prison, les gens viennent te voir. Khalifa Sall n’est pas le chef naturel de l’opposition, il peut être le patron de Dakar. Il gagne Dakar. Il a une envergure départementale. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Dakar est certes important, mais il y a aussi le reste du Sénégal. Les Législatives vont être sa première élection nationale ; on verra ! Mais la ruée vers Rebeuss pour voir Khalifa Sall, c’est normal. Quand Idrissa Seck était là-bas, les gens sont partis le voir. Idem pour Karim Wade", explique-t-il dans l'Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook