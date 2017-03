Yoro Dia, analyste politique : "C'est excessif d'exclure Farba Senghor et Pape Samba Mboup parce..."

Yoro Dia trouve "excessive" la décision du Parti démocratique sénégalais ( Pds) d'exclure Farba Senghor et Pape Samba Mboup, arguant que ces derniers "sont des icônes du parti".



"A part Abdoulaye Wade, je ne connais pas une personne qui a plus donné au Pds que Farba Senghor. C'est une perte pour le Pds pour l'avenir du Pds , parce qu'il ne va plus y avoir de vitalité interne", a note l'analyste politique.



"Un parti politique, ce sont avant tout des débats internes et contradictoires. Ensuite, viennent les congrès et on tranche. La méthode soviétique qui consiste à exclure les gens n'est pas très efficace. La démocratie évolue, il faut que les partis politiques évoluent. Les partis politique ne peuvent plus fonctionner comme des partis staliniens ou comme le parti communiste albanais", ajoute Yoro Dia.



Qui déplore par ailleurs, la propension du Pds à exclure à ses responsables . "C'est le premier parti en Afrique noire à avoir tenté une opposition légale et à l'avoir réussie. Le Pds a beaucoup participé aux libertés démocratiques. C'est dommage qu'une grand formation comme cela se retrouve dans la situation où elle est" dit-il.



