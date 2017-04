Yoro Dia : «le débat de bas étage sur la marche de Y’en a marre est synonyme de recul sur le plan démocratique et des libertés publiques pour le Sénégal» Pour Yoro Dia, le politologue connu pour être pointu dans ses analyses en science politiques a estimé au micro de leral.net (Emission Réponses politiques) que le débat stérile et de bas étage sur la marche de Y’en a marre est synonyme de recul sur le plan démocratique et des libertés publiques pour le Sénégal qui ont emmené Abdoulaye Wade et Macky Sall à la magistrature suprême.



