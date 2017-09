You distingué au Japon

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Le chanteur Youssou Ndour est le lauréat 2017 du Praemium Imperiale, l'équivalent japonais du Nobel des arts. L'annonce a été faite ce mardi à New York en présence du leader du Super Étoile.

La cérémonie de remise du prix est prévue le 18 octobre prochain à Tokyo, au Japon. Youssou Ndour recevra sa distinction des mains du Prince Hitachi, frère cadet de l'empereur du Japon.

Le Praemium Imperiale est attribué depuis 1989. Selon Wikipedia, il récompense chaque année des artistes à l'œuvre accomplie dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la musique, du théâtre et ou du cinéma. image.png (29.54 Ko)



