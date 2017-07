You entre scène… à Grand Yoff, Khar Yalla et Front de Terre Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

De retour d’une tournée européenne, Youssou Ndour prend son micro et change de tempo pour arpenter cet après-midi, les rues de Grand Yoff, Khar Yalla, Front de Terre dans le cadre de la campagne pour les Législatives. Le patron du « Super Etoile », par ailleurs président du Mouvement « Fecce ma ci boolé», va prêter main forte main-forte aux responsables de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Sa caravane risque d’être animée, car pour qui connait l’enfant de la Médina, il y aura plein de décibels endiablés de son nouvel opus. Il sera accompagné du Ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, du Dg de l’Adie Cheikh Bakhoum, de Souleymane Jules Diop Secrétaire d`Etat en charge du Programme d`Urgence de Développement Communautaire (Pudc). Des amis avec lesquels, il prévoit un show à son image, dans le fief du Maire de Dakar, Khalifa Sall, embastillé à Reubeuss.

