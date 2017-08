You gagne 840 millions FCFA pour endommagement de sa machine de presse

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

C’est la joie au groupe futurs médias (Gfm). Ce, suite à un endommagement de sa machine de presse au Port de Dakar. Les responsables de ce désagrément sont les sociétés Ignazio Messina et Co et DP World Dakar.