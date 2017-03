Yousou Ndour en concert Live à Abidjan ces 3 et 4 mars

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2017 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|



Le Roi du Mbalax revient en terre ivoirienne pour des spectacles. Les 3 et 4 Mars prochains, celui qui fait l’une des couvertures de notre magazine double Janvier-Février se produira en live pour le bonheur de ses nombreux fans résidant en Côte d’Ivoire.

Si l’homme n’est plus à présenter du fait de son renom dépassant les frontières du continent africain, son nouvel album « Africa rekk » est à découvrir. Et c’est ce à quoi auront droit les mélomanes qui se masseront lors des deux dates à venir. Le Vendredi 3 Mars, Youssou Ndour vous donne rendez-vous au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire. Le lendemain Samedi 4 Mars, c’est au Palais de la Culture que vous le retrouverez pour communier avec le grand public.



En matière de musique locale, vous serez servis avec la participation de Serge Beynaud, Bebi Philip, Shado Chris et Lyah qui seront sur scène aux côtés du dinosaure de la musique africaine.

Soyez de la partie !



