Youssou Ndour : "J"ai un patron pour la première fois de ma vie" Youssou Ndour parle à Sud France. En marge de son concert à Médoquine en France, le roi du mbalax a évoqué avec le journal bordelais son nouvel album Africa Rek mais aussi son passé de ministre. Et explique les raisons qu’il l’avait poussé à arrêter la musique « Il est vrai que j’ai été très absorbé par ces nouvelles fonctions mais il n’en demeure pas moins que la musique fait partie de moi, de ce que je suis et donc ne me quitte jamais.



J’avais fait une parenthèse, donc je ne suis pas partie en tournée pendant plusieurs mois », explique le chanteur. Et de confier : « j’ai appris beaucoup de chose. J’ai eu un patron pour la première fois de ma vie et j’avais pris cette fonction très au sérieux. Je la prends encore aujourd’hui, très au sérieux. Je suis toujours ministre conseiller du Président macky Sall. Ce la m’a inspiré, j’ai acquis de nouvelles connaissances et compris que de l’extérieur, on ne se rend pas forcément compte que les rouages d’un gouvernement sont énormes et qu’il faut du temps, beaucoup de temps pour faire bouger les choses ».

L'Obs

