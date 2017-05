Youssou Ndour : "La France a osé. Bonne chance à Emmanuel Macron"

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 16:57

L’audience accordée à Alain Gomis, auteur du film «Félicité» a servi de prétexte à l'artiste Youssou Ndour pour parler de l’élection d’Emmanuel Macron à la tête de l’Etat français, dimanche dernier.



«La France a osé, reconnait le Roi du Mbalax. Il faut souhaiter bonne chance à Emmanuel Macron. Je suis très heureux que la France ait élu M. Macron qui représente l’avenir, la République, les valeurs que nous partageons avec la France»,s’est félicité le ministre-conseiller Youssou Ndour, dans les colonnes du journal L'observateur.



«Nous espérons qu’avec lui, il y aura du renouveau dans les relations entre l’Afrique et la France, et particulièrement avec le Sénégal», ajoute-t-il.



Source l'Observateur via Seneweb



