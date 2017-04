Youssou Ndour: «Le peuple a repris le pouvoir»

Le ministre-conseiller du chef de l’État, Youssou Ndour a pris part ce week-end à Marrakech, au Maroc, au forum de la Fondation Mo Ibrahim, qui célébrait ses 10 ans. Une occasion pour le chanteur de s’exprimer sur la marche de l’Afrique, le sujet principal au menu des débats.



Youssou Ndour s’est enflammé à propos des «grandes avancées qu’a connues l’Afrique en matière de bonne gouvernance et de démocratie». D’après le compte-rendu de Jeune Afrique, l’ancien ministre de la Culture a souligné la «réappropriation du pouvoir par les populations».



Il a martelé : «Les populations n’acceptent plus que leurs dirigeants exagèrent au pouvoir au-delà de ce qui est tracé par la Constitution. Les populations ont repris le pouvoir et c’est cela qui amène aussi les leaders africains à faire de la bonne gouvernance pour être réélus.»