Youssou Ndour : « Notre père Aliou Sow est notre référence dans le travail, l’humilité, la personnalité »

Le ministre-conseiller Youssou Ndour était avec le chef de l’Etat et toute la délégation gouvernementale pour assister à la levée du corps du président-fondateur de la Compagnie sahélienne d’entreprise (Cse).



Venu en tant que «fils», la star planétaire qui a compati à la douleur, a rendu un vibrant hommage au défunt Aliou Ardo Sadio Sow. D’après Youssou Ndour, le président-fondateur de la Cse est un exemple de réussite économique et sociale.



«C’est un homme d’une grande dimension, un exemple complet. Notre père Aliou Sow est notre référence dans le travail, l’humilité, la personnalité… C’est aussi un modèle d’exemple dans le social. C’est une référence qui s’est éteinte, mais ses œuvres demeureront», souligne le Président du Conseil d’administration du Groupe Futurs médias (Gfm).



Youssou Ndour rappelle que le Sénégal vient de perdre un de ses plus illustres fils et c’est Dieu qui en a décidé ainsi. Mais, il estime que ses enfants continueront à porter haut le flambeau.

iGFM