Youssou Ndour : "Si le Sénégal avait gagné le Mondial 2002, cela aurait changé beaucoup de choses, même au plan géopolitique"

Après avoir bu les paroles d'Alpha Blondy, la veille sur Canal +, Didier Awadi, rappeur aux multiples casquettes, a remis le couvert ce jeudi, toujours sur la chaîne cryptée, pour tirer les vers du nez à Youssou Ndour. Sous ses baggies d'interviewer, l'une des icônes du Pbs a placé la barre très haut, très vite. Il titille déjà les étoiles de la musique africaine. Après Blondy et You, difficile de monter plus haut.



Avec le leader du Super Étoile, ministre-conseiller du chef de l'État, il était question, vers la fin de l'entretien, de lister ses déceptions. Le chanteur fouille dans sa tête. Cherchant, visiblement, moins ses souvenirs que ses mots. La première déception tombe : "N'avoir pas réussi à imposer le mbalax sur l'international."



Pour le leader du Super Étoile, il faut faire la différence entre le mbalax, genre musical qui ne fait pas rêver plus loin que le Sénégal, et la musique sénégalaise qui rayonne à travers la planète, grâce à ses figures comme Baba Maal, Ismaïla Lô ou Youssou Ndour.



La deuxième déception de You n'a rien à voir avec la musique. C'est l'élimination du Sénégal en quart de finale du Mondial-2002. Il estime que la victoire finale était à la portée de la bande à El Hadji Diouf. "Et cela allait changer beaucoup de choses pour le Sénégal, même au plan géopolitique", regrette-t-il, le regard posé très loin.



En tant qu'ancien ministre de la Culture et du Tourisme, Youssou Ndour sait sans doute de quoi il parle.



Au moment de dire au revoir à Awadi, la star mondiale a accepté d'étaler ce qui le fait courir à près de 58 ans : le devenir de ses enfants.



Véritable baromètre de sa réussite. Il laisse entendre que si ses enfants réussissent dans la vie, Youssou Ndour sera vraiment Youssou Ndour. Un modèle achevé de succès.



