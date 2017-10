Youssou Ndour à la jeunesse sénégalaise : « Avec la volonté et le travail, rien n’est impossible »

De retour du Japon, où il recevait le prix Preamium impériale », Youssou Ndour a eu droit à un accueil très chaleureux. Une foule de sympathisants s’est déplacée hier, à l’Aéroport de Dakar pour l’accueillir. Salué, applaudi, félicité, acclamé, le roi de la musique sénégalaise, a été reçu avec tous les honneurs.



« Je suis très ému. Ce prix est pour tout le Sénégal et pour toute l’Afrique. Cela me touche énormément d’avoir un tel accueil. Vous savez les honneurs, c’est réconfortant et tout, cependant, il n’y a rien de mieux que ce que je vis à l’instant avec toutes les personnes autour de moi. Je suis très fier… », a-t-il exprimé entouré des membre de sa famille. Youssou Ndour a saisi l’occasion pour inviter la jeunesse à avoir au culte du travail bien fait.



« Il ne faut pas faire une fixation sur tous ces prix. D’ailleurs, le message que je lance aux jeunes, c’est de ne jamais baisser les bras et toujours travailler. Après le travail bien fait, avec le cœur, les récompenses suivront forcement. On ne récolte que ce qu’on a semé. Je ne connais que le travail, car c’est la clé du succès. C’est grâce à mon père que j’ai compris cela. Jusqu’à présent, il continue de travailler, bien qu’on le lui interdise », a-t-il ajouté.

