"Youssou Ndour allie le plaisir et l’espoir, c’est un champion qui a une responsabilité et un leadership historiques à assumer" (Birame Ndeck Ndiaye)

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Octobre 2017 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Birame Ndeck Ndiaye, l’auteur de la célèbre chanson, Less Waxul, a déclaré, il y a quelques minutes, sur la TFM que Youssou Ndour alliait le plaisir et l’espoir et qu’il était un champion qui a une responsabilité historique à assumer.



« Youssou Ndour allie le plaisir et l’espoir, c’est un champion qui a une responsabilité historique à assumer et il a le leadership pour cela. La personnalité de Youssou Ndour transcende la culture et la musique. C’est un ambassadeur de l’Afrique et de la culture. Youssou Ndour ouvre des portes, il balise des chemins. En plus de cela, Il sait écouter et dialoguer. Que DIEU le garde», a déclaré Birame Ndeck Ndiaye avant de lire un talif (poème) en l’honneur de Youssou Ndour.



Birame Ndeck Ndiaye a loué aussi le fait que Youssou Ndour a reversé intégralement les 75 millions de FCFA qu’il a reçu du Prix Praemium au Japon à la mutuelle de des acteurs culturels.



Massène DIOP Leral.net

