Youssou Ndour bat campagne pour Benno pour les Législatives

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2017 à 07:09 | | 0 commentaire(s)|

Youssou Ndour est de retour dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Le leader de Fecce Ma ci Bollé qui avait claqué la porte de la coalition présidentielle a participé samedi, 22 avril, dernier au conclave des alliés du chef de l’Etat.

Mieux, il a décidé de mouiller le maillot davantage à travers une plateforme qu’il mettra en place. En clair, Youssou Ndour veut non seulement mobiliser son électorat naturel, mais il entend aller auprès des acteurs de la société civile et convaincre ceux là qui ont de la sympathie pour Macky Sall, mais n’ont jamais eu l’occasion de l’approcher.

Source : L’As (via seneweb)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook