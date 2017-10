Youssou Ndour, la voix d'or et l'artiste accompli, raconté par les mélomanes sénégalais (reportage Leral.net) Youssou Ndour vient de recevoir le Praemium Imperiale au Japon, un énième prix pour Youssou Marie Sène. Mais, déjà l’auteur de Absa Guèye ou encore Bandioly ou Thiapathily en passant par Seven Seconds, My Hope is in you et tant d’autres chansons mythiques qui ont bercé le Sénégal demeure plus que jamais la star numéro un du pays de la Téranga.. Youssou Ndour, le fils d’Elimane et de Ndèye Sokna Mboup, le petit fils de Mame Marie Sène fête ses 58 ans le 1er octobre 2017. Le frère de «sang» de Mbaye Dièye Faye et frère d’Aby Ndour est resté sur plan musical inoxydable et la star incontestable du Sénégal à travers le Monde. L’étoile du Super Etoile brille toujours de mille feux. Entre le Double disque d’Or et aussi Grammy Awards et le Sénégalais, c’est une histoire d’amour intense comme en témoigne ce reportage exclusif réalisé par Leral.net.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2017



