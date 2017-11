Youssou Ndour : "le Super Etoile sera au grand complet avec de grandes retrouvailles avec Habib, Jimmy et Vivianne" En marge de sa dernière répétition, Youssou Ndour a tenu à faire le point en déclarant qu'il était prêt à 100% et qu'il se réjouissait que le Super Etoile sera au complet avec Habib Faye, Jimmy Mbaye, Thierno Kouyaté et surtout Vivianne Chidid.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Novembre 2017 à 11:35













Mor Diouf, Massene Diop, Awa Lo (Envoyés spéciaux leral.net à Paris)

