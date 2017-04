Youssou Ndour rend visite à Bamba Fall et Khalifa Sall

De retour d’une tournée européenne, Youssou Ndour s’est rendu à Rebeuss pour rendre visite au maire de Médina. Malgré ses soucis de santé ces derniers jours, Bamba Fall affiche bonne mine. Après quelques échanges de civilités, le maire de Médina remercie le « grand-frère » pour son déplacement en dépit de son agenda chargé.



« Je sais tout ce que tu fais pour moi. Je sais que tu es un digne fils de la Médina et ce n’est pas pour rien que le Conseil municipal a décidé de t’élever au titre de maire honoraire de la Médina. Je sais tout ce que tu fais pour moi, j’ai bénéficié de ton soutien et ta présence ici me réconforte. Je ne te remercierai pas assez. Je te laisse avec le Bon Dieu », a-t-dit.



Bamba Fall n’a pas manqué de faire part au ministre-conseiller des visites de la famille Ndour. « Elimane Ndour, Ndèye Seynabou, Aby, Ngoné. Tous ces membres de la famille se sont déplacés pour me rendre visite et ça m’a fait le plus grand bien ».



La discussion dure 25 minutes avant que Youssou Ndour ne prenne congé. Non sans aller s’entretenir avec Khalifa Sall. Leur échange lui, a duré, 8 minutes.



