Youssou Ndour sur le problème zimbabwéen : "On ne peut pas rester 30 ans au pouvoir et essayer de le déléguer" A Paris, Youssou Ndour a évoqué le problème zimbabwéen pour déclarer que la Constitution doit être respectée et qu'on ne doit pas aussi occulter que Robert Mugabe a aussi été un héros des indépendances. Rappelons que le président Robert Mugabe semble déterminé à s'accrocher au pouvoir qu'il exerce depuis trente-sept ans à la tête du Zimbabwe, en dépit du coup de force de l'armée qui le presse de démissionner. Placé en résidence surveillée dans la nuit de mardi à mercredi, le chef de l'Etat, 93 ans, se bat toujours.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2017 à 10:39

image.png (224.35 Ko)



