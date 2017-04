Youssou Touré avertit Yakham et consorts: "Une contre-manifestation, c'est créer une situation que nous ne pourrons plus contrôler"

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017 à 13:41 | | 0 commentaire(s)|

De nature bouillant et prêt à en découdre avec tous ceux critiquent le Président Macky Sall, Youssou Touré vient de démontrer qu'il en est pas moins un démocrate. En effet, réagissant à l'idée d'une contre-manifestation que Yakham Mbaye et consorts comptent dérouler le 7 avril, pour "faire face" au mouvement "Y en A marre", le patron du réseau des enseignants de l'Apr, déclare que "c'est créer une situation que nous ne pourrons plus contrôler".



Ainsi, il en appelle ces derniers à, "savoir raison garder, faire preuve de retenue et d'esprit de dépassement".



Car, dira-t-il sur la Rfm, : "Ce pays appartient à tous. Le droit de manifestation est garanti par la Constitution, on leur laisse cette date qu'il ont choisie. Et la démocratie sénégalaise en sortira grandie. Nous sommes majoritaires dans ce pays, et nous l'avons toujours prouvé. S'il y a des citoyens qui estiment qu'ils doivent poser des actes comme marcher ou se rassembler, qu'on les laisse dérouler leur programme" .

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook