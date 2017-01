Youssou Touré se lâche : « Amath Suzanne Camara n’a jamais été mon ami et il ne le sera jamais » Emmuré dans le silence depuis quelque temps, Youssou Touré sort du bois. Et c’est pour, à travers les colonnes du journal Les Echos, rassurer sur son « état de santé et que les rumeurs les plus folles ont fini de rendre très grave. Sur ces relations avec Ahmed Suzanne Camara, Youssou Touré de s’étrangler.



Youssou Touré a tenu à lever le coin du voile sur les relations qu’il entretient avec le réseau des enseignants qui est une structure du parti Apr dont Ahmet Suzanne Camara est membre. C’est dans ce sens qu’il tenait à préciser qu’ils sont en train de prendre correctement en charge les préoccupations du réseau. « Si certains pensent que nous ne sommes pas à la hauteur, tant mieux. Ils n’ont qu’à venir nous voir pour discuter afin de trouver des solutions. Nos portes sont ouvertes, ont toujours été ouvertes à tous ceux qui veulent travailler et massifier le parti ».



C’est quand un journaliste l’a interrompu pour lui signifier son amitié avec Ameth Suzanne Camara, le secrétaire d’Etat à l’alphabétisation s'est fâché et a martelé : « Non, il n’a jamais été mon ami et il ne le sera jamais. C’est un camarade de parti, ce n’est pas un ami. Mais, sa place est là, il n’y a pas de problème. »



Il ajoute que « le réseau n’appartient à Youssou Touré. Le réseau, c’est le réseau des enseignants des enseignants du parti. Donc, tendons la main à tous les enseignants du parti. Qu’ils viennent du Pds ou des autres partis. On invite tout le monde à venir nous rejoindre », a conclu M. Touré.



